Bericht: Mats Hummels fehlt dem BVB im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden

Mats Hummels läuft beim Ringen um ein rechtzeitiges Comeback zum Saisonstart offenbar die Zeit davon. Wie die Bild erfahren haben will, wird der Nationalspieler Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals an diesem Samstag (20.45 Uhr, Sky) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nicht zur Verfügung stehen. Eine Quelle nannte das Blatt am Montag nicht, allerdings sei auch das Mitwirken von Hummels beim Bundesliga-Auftakt am 14. August im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, Sky) stark gefährdet.

