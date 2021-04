Mats Hummels nach BVB-Pleite gegen Frankfurt bedient: Chance auf Platz vier "ist jetzt klein"

Die Borussia habe auch deshalb "ein sehr unkontrolliertes Spiel zugelassen", so Hummels weiter. Die Chance, an den verbleibenden Spieltagen den nun deutlichen Rückstand noch aufzuholen, ist für den Weltmeister von 2014 "jetzt klein". Er ergänzte: "Wir müssen schauen, dass wir unsere Siege einfahren. Wir haben uns in das, was wir zuletzt so gut gemacht haben, wieder ein großes Loch gegraben. Wenn man realistisch ist, dürfte es sehr schwierig werden – selbst mit sechs oder sieben Siegen."