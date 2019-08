BVB-Star Mats Hummels erklärt sein Fehlen im Supercup gegen den FC Bayern

Hummels, der die Partie von der Tribüne aus verfolgte, weiter: "Ich freue mich auf mein 'Debüt' dann hoffentlich in der nächsten Woche." Am kommenden Freitag treten die Dortmunder in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten KFC Uerdingen an. Ohne Hummels setzte BVB-Trainer Lucien Favre im Supercup in der Defensivzentrale auf Manuel Akanji und Ömer Toprak. "Er hat sich leicht, leicht, leicht verletzt. Ein Einsatz wäre zu viel Risiko gewesen, aber es ist nicht schlimm", sagte Favre bei DAZN zur Hummels-Verletzung. Neben dem Innenverteidiger fehlten den Dortmunder in Julian Brandt und Thorgan Hazard zwei weitere hochkarätige Zugänge.