Mats Hummels: So lief das Heim-Debüt des BVB-Rückkehrers - Favre und Weigl begeistert

Das erste Heimspiel von Mats Hummels im Dress von Borussia Dortmund nach 1190 Tagen begann am Samstagnachmittag mit einem Schock-Moment. Die neue Bundesliga-Saison war gerade einmal 31 Sekunden alt, als Bürki-Vertreter Marwin Hitz das erste Mal hinter sich greifen musste. Auch wenn Hummels an diesem frühen Gegentreffer durch den FC Augsburg keine Schuld traf: Die Rückkehr in den Signal Iduna Park hatte sich der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt anders vorgestellt.