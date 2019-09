Tempo-Debatte um Mats Hummels: BVB-Star zieht Vergleiche mit Roger Federer und LeBron James

Hummels: Schnelligkeit lässt im Alter nicht zwangsläufig nach - Beispiele in anderen Sportarten

Der 30-Jährige habe bereits mit einigen Experten über dieses Thema gesprochen. Dabei sei es um die These gegangen, dass man im Alter langsamer werde. Und das sei nicht zwingend der Fall. Hummels nennt dafür auch Beispiele in anderen Sportarten. "Die besten Tennisspieler sind Roger Federer mit 38, Rafael Nadal mit 33 und Novak Djokovic mit 32 Jahren. Die besten Basketballer, ein LeBron James zum Beispiel, sind auch teilweise weit über 30", erklärt der Verteidiger, der nach drei Jahren beim FC Bayern im Sommer zum Revierklub zurückgekehrt war.

Hummels über Sancho: "Er ist eine absolute Waffe"

Der ehemalige Nationalspieler schlüpfte nach seinem Wechsel auf Anhieb beim BVB wieder in die Rolle als Leitwolf. Hummels genoss schon in den ersten Tagen innerhalb des Teams eine hohe Wertschätzung - daran hat sich bis heute nichts geändert. So ein Standing müssen sich Talente wie Jadon Sancho erst noch erarbeiten. "Obwohl er noch nicht ausgereift ist, ist Jadon schon jetzt ein herausragender Fußballer. Sein Eins-gegen-Eins, das Tempo. Er liebt es, Tore vorzubereiten. Er ist eine absolute Waffe, die sogar noch Steigerungspotenzial besitzt", sagt Hummels über den Engländer: "Ihn könnte ich mir in so ziemlich jeder Mannschaft auf der Welt vorstellen."