Mats Hummels kommentiert Kovac-Aussage und erklärt BVB-Rückkehr: "Das war für mich der größte Anreiz"

Anfang Juli, also kurz nach der Verkündung des Comebacks von Mats Hummels beim BVB, schilderte Bayern-Trainer Niko Kovac im Rahmen einer Pressekonferenz, warum der Abwehrspieler den Rekordmeister aus seiner Sicht verließ. Der Coach verwies dabei auf die neue Rolle als Innenverteidiger Nummer drei hinter Niklas Süle und Lucas Hernández, die dem Weltmeister von 2014 geblüht hätte, wäre er in München geblieben. "Mats war der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen will. Das muss man akzeptieren. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt beim BVB spielt", so Kovac damals.