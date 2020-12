Erst Erling Haaland, dann Mats Hummels: BVB erlebt doppelten Verletzungs-Schock

Als die Nachricht vom langen Ausfall von Erling Haaland noch nicht wirklich verdaut war, wurden die Sorgenfalten bei allen Fans von Borussia Dortmund am Mittwochabend noch tiefer. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schlich Mats Hummels in der Nachspielzeit des Champions-League-Spiels gegen Lazio Rom (1:1) vom Platz. Aus einem Zweikampf mit Ciro Immobile war der BVB-Abwehrchef nicht unversehrt hervorgegangen und hatte sichtlich Schmerzen am Sprunggelenk. "Wir hoffen, dass es nur ein dicker Schlag auf den Fuß war und kein Band in Mitleidenschaft gezogen worden ist", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bei Sky, nachdem er sich in den Katakomben kurz mit Hummels ausgetauscht hatte.

