Am Mittwoch steht für Borussia Dortmund ein richtungsweisendes Duell in der Champions League gegen Ajax Amsterdam an. Verliert der BVB, müssten die Schwarz-Gelben noch um ein Weiterkommen zittern. Auf der Pressekonferenz am Dienstag vor der Partie äußerte sich BVB-Profi und 2014er Weltmeister Mats Hummels zu einer möglichen Rückkehr ins DFB-Team. "Ich versuche einfach, hier so gut es geht zu spielen, meine Leistung zu bringen. Ich versuche mich die ganze Zeit in einen noch besseren Zustand zu bringen."

