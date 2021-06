Mats Hummels denkt noch nicht an DFB-Abschied: WM 2022 und EM 2024 reizen BVB-Star "definitiv"

Mats Hummels sieht nach seinem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft die EM keineswegs als Abschiedsturnier. Die Weltmeisterschaft in Katar 2022 und die Heim-Europameisterschaft 2024 würden ihn "definitiv" reizen, sagte der Abwehrspieler der Sport Bild. "Dafür muss allerdings vieles passen: meine Leistungen, meine Fitness, die Pläne des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Was ich sagen kann: Ich bin unheimlich stolz, für Deutschland zu spielen", ergänzte Hummels, der zwei Jahre nach seiner Ausmusterung von Bundestrainer Joachim Löw zurückgeholt worden war.

Sein Alter sieht der 32-Jährige dabei nicht als Hindernis. Am 36 Jahre alten Cristiano Ronaldo sehe man, was möglich sei. Zudem verwies er auf Italiens ebenfalls 36 Jahre alten Abwehrchef Giorgio Chiellini. Er könne sich mit dessen "Art und Weise, wie er den Stolz, für sein Land spielen zu dürfen, verkörpert, sehr gut identifizieren", sagte der Profi von Borussia Dortmund. Er wolle "auf jeden Fall noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen", versicherte er. Ob dann noch ein Turnier dabei sein werde, wisse er nicht. "Aber es ist gut zu sehen, dass nichts ausgeschlossen ist", meinte Hummels.