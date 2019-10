Nach Süle-Verletzung: Dietmar Hamann fordert DFB-Comeback von Mats Hummels

Hummels würde bei Löw-Anruf das Gespräch annehmen - Hamann: "Bester Innenverteidiger"

Hamann wurde angesichts der Innenverteidiger-Situation in der deutschen Nationalmannschaft deutlich: Ohne Süle fehle der Abwehrchef, der die jungen Spieler wie Thilo Kehrer in der Abwehrzentrale führen könne. Der Sky-Experte daher über den Dortmunder Hummels: "Er war der beste Innenverteidiger und ist der beste Innenverteidiger in Deutschland", so Hamann deutlich. Dies hätte er beim 0:0 gegen den FC Barcelona am ersten Spieltag der Champions League wieder bewiesen. Sollte es nach Leistung gehen, wäre Hummels ein sicherer EM-Kandidat für das DFB-Team, so Hamann: "Für mich steht es außer Diskussion, dass er nächstes Jahr spielen muss."