Ex-Nationalspieler Mats Hummels besucht Löw-Team - Erstes Wiedersehen nach DFB-Ausbootung

Der von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr berücksichtigte Ex-Nationalspieler Mats Hummels hat seinen ehemaligen DFB-Teamkollegen am Freitag einen Trainingsbesuch abgestattet. Der Deutsche Fußball-Bund(DFB) twitterte am Nachmittag Bilder, auf denen der Weltmeister von 2014 zusammen mit Joshua Kimmich und Torwart Marc-André ter Stegen auf dem Trainingsgelände von Hummels' aktuellem Klub Borussia Dortmund zu sehen ist.

Das DFB-Team bereitet sich dort auf das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Tallinn gegen Estland vor. Der 30-Jährige verbreitete den Tweet weiter - und kommentierte diesen mit: „Halloooooo.“

Hummels würde "vermutlich abnehmen", wenn Löw anrufen sollte

Im März hatte Bundestrainer Joachim Löw verkündet, einen Umbruch vornehmen und in Zukunft nicht mehr auf die damaligen drei Bayern-Profis Thomas Müller, Jerome Boateng und Hummels zurückgreifen zu wollen. Während Müller nach der Ausbootung mit deutlichen Worten in Richtung DFB schoss, hatte Hummels betont, Löws Entscheidung akzeptieren zu wollen. Allerdings kritisierte der Innenverteidiger damals via Twitter die Vorgehensweise seitens der Verantwortlichen. "Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung (die ich natürlich respektiere), stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis."