Im Video: Hummels setzt aus, Havertz gut gelaunt, Fans kehren zurück - alles Wichtige zum DFB-Team

In der Münchner Allianz Arena finden bei der Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Die DFB-Elf trifft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni auf Außenseiter Ungarn. Zudem ist am 2. Juli ein Viertelfinale angesetzt - und das alles vor einer Top-Kulisse, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag offiziell bestätigte. "14.000 Fans in München können für ordentlich Alarm sorgen und der Mannschaft einen Push geben", glaubt RND-Sportchef Heiko Ostendorp, der alles Wichtige zum DFB-Team kurz vor dem Ende des Trainingslagers hier im Video zusammenfasst.