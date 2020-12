Oliver Bierhoff hält DFB-Rückkehr von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng offen

Oliver Bierhoff hat eine Rückkehr der drei im März 2019 aussortierten Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng offen gelassen. "Es ist keine Sturheit vom Jogi, wenn er jetzt auf den einen oder anderen verzichtet – das macht ihn als Bundestrainer auch so stark. Er folgt seiner Intuition, seiner Meinung", sagte der DFB-Direktor im Anschluss an eine Präsidiumssitzung des Verbandes am Freitag und verwies auf die Debatten um die richtige Position von Philipp Lahm während der WM 2014: "Wenn wir eine Umfrage gemacht hätten, wären wir vielleicht nicht Weltmeister geworden."

