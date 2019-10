Trotz Süle-Ausfall: Bundestrainer Löw schließt Hummels-Comeback beim DFB-Team vorerst aus

Bundestrainer Joachim Löw schließt ein Comeback von Mats Hummels in der deutschen Nationalmannschaft vorerst aus. Das sei zumindest "im Moment kein Thema", sagte Löw am Donnerstag bei einem Termin des DFB-Sponsors VW in Wolfsburg. Ganz zu ist die Tür für Hummels laut Löw aber auch noch nicht: Es sei im Fußball "schwer, endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird. Am Ende steht der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle“, sagte der 59-Jährige. Eine Nominierung des BVB-Stars für die EM-Qualifikations-Spiele im November dürfte aber vorerst vom Tisch sein.