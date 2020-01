Lothar Matthäus kritisiert "gesichtslosen" BVB: Reus und Hummels nur "leise Leader"

Klare Worte von Lothar Matthäus in Richtung Borussia Dortmund. Der "Sky"-Experte hat im Interview mit der "Frankfurter Rundschau" die Schwachstellen des BVB benannt. So fehle dem Vizemeister der Vorsaison "ein Typ, der vorangeht". Mats Hummels und Kapitän Marco Reus kommen in der Matthäus-Bewertung nicht gut weg.