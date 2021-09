Gelb-Rot-Zoff nach Pleite in Gladbach: BVB-Star Mats Hummels knöpft sich Mo Dahoud vor

Mats Hummels kochte innerlich. "Mo weiß, dass er ganz große Scheiße gebaut hat", schimpfte der Abwehrchef von Borussia Dortmund nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach . Adressat der Attacke: BVB-Kollege Mo Dahoud. Der Mittelfeldspieler hatte sich kurz nach dem Rückstand durch Denis Zakaria (37.) wegen eines Fouls an Joe Scally und eines Abwinkens aufgrund des Pfiffs von Schiedsrichter Deniz Aytekin die Gelb-Rote-Karte eingehandelt (40.). Folge: Dortmund lief dem Rückstand 50 Minuten in Unterzahl hinterher - bis zum Ende ohne Erfolg. "Gelb-Rot wegen Meckerns bei einem Rückstand in Gladbach...", moserte Hummels weiter - bis Sky die Bilder des Dahoud Fouls einspielte und das Gespräch zumindest eine kleine Wendung nahm.

"Einmal kann man so einen Fehler machen, aber das darf nie wieder passieren", meinte Hummels. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl wollte derweil nicht ganz so hart mit Dahoud ins Gericht gehen. "Das ist in der 40 Minuten eines solchen Spiels völlig übertrieben", kommentierte der frühere Nationalspieler die Entscheidung von Aytekin, den BVB-Profi vom Feld zu stellen: "Dafür muss er nicht Gelb-Rot geben. Das habe ich ihm auch so gesagt."