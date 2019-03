Mats Hummels überrascht mit Aussage zum DFB-Aus: "Letztes Wort noch nicht gesprochen"

Abwehrspieler Mats Hummels hat die Fortsetzung seiner DFB-Karriere trotz der Ausbootung durch Joachim Löw offenbar noch nicht abgehakt. "Ich hoffe, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich weiß, dass ich noch ein paar gute Jahre drin habe", sagte der Profi des FC Bayern nach dem Champions-League -Aus am Mittwochabend gegen den FC Liverpool (1:3) bei Sky. Interessant: Der ebenfalls ausgemusterte Thomas Müller hatte sich bei seiner Abrechnung mit dem DFB in den sozialen Medien ähnlich geäußert . "Das Spiel ist noch nicht aus", hieß es in einem von Müller veröffentlichten Video.

Eigentlich scheint ein DFB-Comeback des Duos nur wahrscheinlich, sollte Löw seinen Posten verlassen. Der Bundestrainer hatte Hummels, Müller und Jerome Boateng in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er nicht mir mit ihnen plane. Am Freitag wird Löw sein Aufgebot für die anstehende Länderspiele am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien und vier Tage später in Amsterdam gegen Holland benennen. Dabei wird auch ein Statement des Coaches zum Aus des Bayern-Trios erwartet.