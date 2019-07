Rückkehrer Mats Hummels startet beim BVB - Schulz, Brandt und Hazard noch nicht dabei

Borussia Dortmund ist mit 19 Spielern in die Titelmission gestartet. Wie schon in den vergangenen Jahren stand beim Revierklub am ersten Trainingstag nach der Sommerpause Leistungsdiagnostik unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm. Insgesamt zwölf Nationalspieler werden aufgrund ihres verlängerten Urlaubs erst später zur Mannschaft von Trainer Lucien Favre stoßen. Dazu gehören auch die Neuzugänge Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt. Rückkehrer Mats Hummels und Mateu Morey waren dagegen am Mittwoch dabei.