Hummels-Wechsel zum BVB - die Netzreaktionen: "Druck beim FC Bayern steigt weiter"

Lange wurde darüber spekuliert - jetzt ist eine der großen Transfer-Überraschungen in diesem Sommer perfekt: Mats Hummels wechselt für die kolportierte Ablöse von 38 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund . Der 30-Jährige spielte bereits von 2008 bis 2016 für den BVB und wurde mit dem Ruhrpott-Klub 2011 und 2012 Deutscher Meister sowie DFB-Pokal-Sieger 2012.

Die Karriere von Mats Hummels in Bildern

Mats Hummels: Eisige Rückkehr zum BVB?

Trotzdem könnte Hummels nun eine eisige Rückkehr zum BVB bevorstehen, wenn man manchen Kommentaren aus den sozialen Medien Glauben schenkt. Einige BVB-Fans zeigten sich alles andere als begeistert über den Transfer des Weltmeisters von 2014, der mit seinem Wechsel zum großen Rivalen aus München 2016 in Dortmund viele Sympathien bei den Fans verspielt hatte. "Auf der einen Seite mochte ich Hummels beim BVB immer, auf der anderen bleibt ein fader Beigeschmack bei seinen Aussagen in Bayern", schreibt etwa ein Dortmund-Anhänger via Twitter.