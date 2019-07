Rummenigge verrät: Deshalb verzichtet der FC Bayern beim Hummels-Transfer auf Meister-Klausel

Hummels-Transfer zum BVB: Keine Meister-Klausel für Ex-Bayern-Spieler

Schließlich war schon das Titelrennen in der vergangenen Saison so knapp wie lange nicht mehr. Erst an den letzten Spieltagen konnte sich der FC Bayern vom BVB absetzen und sackte den siebten Titel in Folge ein. "Generell finde ich es gut, dass neben uns mit Dortmund endlich mal eine andere Mannschaft mit dem Ziel in die Saison geht, Meister zu werden. Dass Dortmund in der vergangenen Saison den Titel so knapp an uns verloren hat, war offensichtlich schmerzhaft für sie. Das war sicherlich auch der Grund dafür, dass sie auf dem Transfermarkt so aktiv waren", urteilte Bayern-Boss Rummenigge.