BVB-Abwehrchef Hummels verletzt sich an der Hand: "Vermutlich hatte ich noch Glück im Unglück"

Verletzungspech für den BVB. Bei der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim musste Dortmund-Coach Lucien Favre bereits in der Halbzeit reagieren. Für Mats Hummels ging es verletzungsbedingt nicht weiter: Der ehemalige deutsche Nationalspieler stieg in der 18. Minute bei einer Dortmunder Ecke zum Kopfball hoch und fiel bei der Landung unglücklich auf seine linke Hand. Hummels wurde zunächst behandelt und spielte bis zur Pause weiter - dann kam der polnische Routinier Lukasz Piszczek für ihn in die Partie.