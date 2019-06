Mats Hummels: So äußert er sich über seinen Wechsel zum BVB

Das schreibt Mats Hummels über seinen Transfer zum BVB

Laut Hummels sei ihm "nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen in München und Dortmund" schnell klar geworden, "dass meine fußballerische Heimat zukünftig wieder beim BVB sein soll". Am Mittwoch hatte der Bayerische Rundfunk berichtet, dass Hummels in der Unterredung mit den Bayern-Verantwortlichen deutlich gemacht worden sei, dass er in der kommenden Saison nicht mehr Stammspieler beim FCB sein werde.