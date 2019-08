Matschfußball-Meisterschaft in Wöllnau: Weltmeisterliche Schlammpackung

Wöllnau. In diesem Jahr wird auf dem ohnehin gnadenlosesten nordsächsischen Acker eine nie dagewesene Mischung vergoren: Man nehme etwa 14 Männermannschaften, ein Frauenteam und eine Truppe WM-Fahrer, vermenge alles mit 600 000 Liter Brunnenwasser, tonnenweise Muttererde und einer Messerspitze Pfeifenkraut, lasse alles acht Stunden in der Sonne braten und fertig ist der 11. Deutsche Meister im Matschfußball. Angesetzt wird die Brühe am Sonnabend ab 9 Uhr an den Ausläufern der Dorfstraße 42 in Wöllnau.

DURCHKLICKEN: So schön ist der Kampf im Matsch Viel Matsch und dann kam auch noch Regen dazu - Ideale Bedingungen für die deutsche Meisterschaft im Matschfußball für Damen und Herren 2017. © Alexander Prautzsch

Anzeige

Anno 2019 begegnen die Morast-Kicker nicht nur dem inneren und äußeren Schweinehund oder den Untiefen der Schlammpampe, sondern auch dem jeweils anderen Geschlecht. Erstmals treffen Damen und Herren direkt aufeinander. Das hängt vor allem damit zusammen, dass nur ein Frauen-Sechser gemeldet hat. Die Flaute deutet Cheforganisator Stephan Guth kurzerhand auf ganz eigene Weise um. „Die Damen, die mitspielen sind so gut, dass sie bei den Männern spielen müssen. Die Jungs können sich warm anziehen.“ Hinter dem unvermeidlichen Anglizismus „Burn&Rise“ stecken nämlich die Regionalliga-Frauen von Phoenix Leipzig.

„Die Qualität der Felder ist sehr unterschiedlich“

Derart hochklassige Konkurrenz gab es in der Suhle bisher nicht. Versinken also die „Wild Lions“ nach zwei Titeln am Stück diesmal im Treibschlamm? Abwarten. Denn neben den nationalen Triumphen bringen die wild gewordenen Löwen sogar weltmeisterliche Erfahrungen mit. Vor drei Wochen startete die Eilenburg-Leipziger Melange zur WM nach Finnland. Über Prag und Helsinki ging es in zwölfstündiger Ochsentour in die kleine Gemeinde Ukkohalla, wo fast 200 Mannschaften auf 20 Plätzen an zwei Tagen aufeinander prallten.

„Einfach bombastisch“, schwärmt Wildlöwe Max Seehaus noch heute. Organisiert wird das Mega-Event vom Bürgermeister des für gewöhnlich sehr stillen Örtchens. Der lud die „Lions“ nach der Platzbegehung sogleich in seine Privatsauna ein und plauderte aus der WM-Geschichte. 1998 habe alles mit zwölf Mannschaften begonnen, inzwischen verliert selbst der Chef leicht den Überblick. Die schiere Größe der Veranstaltung bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen. „Die Qualität der Felder ist sehr unterschiedlich. Zwischendurch mussten wir durch Pfützen schwimmen, konnten den Ball nur mit dem Kopf vor uns her schieben“, berichtet Seehaus.

Rückgang der Teilnehmerzahlen

Mit den nicht immer ganz einfachen Bedingungen kam die nordsächsische Reisegruppe ganz ordentlich zurecht, erreichte nach zwei Siegen und zwei Niederlagen die K.o.-Runde, schied dort aber nach einem Gegentor in letzter Sekunde gegen ein russisches Team aus. „Für das erste Mal sind wir ganz zufrieden, aber wir haben auf jeden Fall noch Potenzial uns zu verbessern“, sagt Seehaus. Den Sieg holte sich stilecht ein finnisches Team unter dem Namen „Perseukot“. Dabei war das Niveau höchst unterschiedlich, reichte von reinen Gaudi-Truppen bis hin zu echten Schlammspezialisten. Doch egal mit welchen Ambitionen man sich ans schmutzige Werk machte, hinterher traf man sich nur zu gerne in einer der unzähligen Saunen, die direkt am Spielfeldrand standen. Und dort sind bekanntlich alle Menschen gleich.

Hölzerne Dampfbäder wird es in Wöllnau aller Voraussicht nach nicht geben. Überhaupt waten bei der 11. DM-Auflage insgesamt nicht mehr ganz so viele Mannschaften wie zu Glanzzeiten durch den Modder. OK-Chef Guth lässt das einigermaßen kalt: „Das ist eben ein sehr herausfordernder Sport, dem ist nicht jeder gewachsen.“ Und wenn die Brühe auf dem Acker erst einmal brodelt, wird sowieso jede Diskussion um die Vergänglichkeit der matschigen Mode-Erscheinung bis zum Mittelpunkt der Erde gedrückt.

Zeitplan: Beginn 9 Uhr Finale: circa 17 Uhr Aftershowparty ab 20 Uhr

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!