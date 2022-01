Als erster Italiener: Matteo Berrettini bucht das Halbfinale der Australian Open - Jetzt wartet Nadal

Nach einem Sieg in fünf Sätzen steht Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini als erster italienischer Tennisprofi im Halbfinale der Australian Open. Der 25 Jahre alte Weltranglisten-Siebte gab gegen den zehn Jahre älteren Franzosen Gael Monfils am Dienstag in Melbourne zwar eine 2:0-Satzführung her, setzte sich aber mit 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 durch. Nach 3:49 Stunden und um 00.43 Uhr Ortszeit in der Nacht zum Mittwoch verwandelte Berrettini seinen dritten Matchball.

