Matthäus analysiert Defensiv-Probleme der Bayern: Ohne Neuer wären es "schon 70 Gegentore"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus führt die Defensiv-Probleme des FC Bayern einzig auf die taktische Ausrichtung der Mannschaft zurück - qualitative Mängel des Personals kann der 60-Jährige hingegen nicht erkennen. "Die Frage lautet: Welche DNA will man haben? Der FC Bayern verfügt über eine tolle Offensive und spielt unter Hansi Flick attraktiven Fußball. Mit ihrer Spielweise sind die Münchner zur erfolgreichsten Mannschaft der Welt geworden, trotz der einen oder anderen Schwäche in der Defensive . Alles kann man nicht haben ", sagte der ehemalige Kapitän der Münchner dem kicker.

In der Bundesliga kassierten die Bayern in den bisherigen 28 Saisonspielen insgesamt 36 Gegentore. In der Champions League kamen weitere zehn Treffer in neun Spielen hinzu. Augenscheinlich wurde die Anfälligkeit auch im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Paris St. Germain, das mit 2:3 verloren ging. Im zweiten Duell am Dienstag soll nun eine Aufholjagd gestartet werden.