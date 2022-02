Matthäus schießt nach Aussagen von Bayern-Sportvorstand Salihamidzic zurück: "Es ist die Wahrheit"

Die Situation in der Abwehr des FC Bayern ist ein heiß diskutiertes Thema. Lothar Matthäus fand bei einem Termin des Sportwettenanbieters "Interwetten" vor wenigen Tagen deutliche Worte in Richtung Münchner Defensive. Darauf angesprochen reagierte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic aufgebracht und schoss zurück. Der 45 Jahre alte Manager nahm dabei die Verteidiger Dayot Upamecano und Lucas Hernádenez in Schutz und sagte abschließend bei DAZN: "Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht." Anzeige

Die Antwort von Matthäus ließ nicht lange auf sich warten. Am Donnerstag sprach der deutsche Rekordnationalspieler mit der Bild über die Aussagen von Salihamidzic. Es sei seine Aufgabe als Journalist, Leistungen zu bewerten. "Dass Bayern in Bochum nicht gut war, haben Hasan genauso wie Julian Nagelsmann oder Joshua Kimmich nach dem Spiel durch ihre offenen, kritischen Aussagen bestätigt", sagte Matthäus: "Anhand seiner heftigen Reaktion auf meine Aussagen sieht man, dass es ihn berührt. Die Kritik an der Abwehr tut ihm weh, da Hasan weiß: Es ist die Wahrheit."

Sportvorstand Salihamidzic ist für die Zusammenstellung des Kaders mitverantwortlich. Die beiden französischen Verteidiger Upamecano und Hernádenez kosteten den Münchnern zusammen eine Ablösesumme in Höhe von über 120 Millionen Euro. "Bei Hernández und Upamecano passen Preis und Leistung einfach nicht zusammen, zudem könnte Hernández die Gehalts-Struktur in der Mannschaft durcheinander gebracht haben. Die Abwehr hat ein Schnelligkeitsdefizit. Speziell der Ausfall von Davies macht sich bemerkbar. Er will nicht nur die Spieler, sondern auch sich selbst schützen, da er für die Transfers verantwortlich ist. Und das verstehe ich", sagte Matthäus.