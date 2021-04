Matthäus erwartet Flick-Abgang und verrät: "Bayern hat sich schon mit Nagelsmann unterhalten"

Hansi Flick hat in einem langen Monolog unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus des FC Bayern München in der Champions League seine Zukunft offen gelassen, sich aber überraschend auch zu den Debatten um den Bundestrainer-Posten geäußert. Für Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus ist klar: Flick werde gegen den FC Augsburg am 34. Bundesliga-Spieltag dieser Saison zum letzten Mal auf der Bayern-Bank sitzen. "Ich bin überzeugt, dass Hansi Flick nach dieser Saison nicht mehr Bayern-Trainer ist", meinte Matthäus. Anzeige Flick stünde beim Deutschen Fußball-Bund "ganz oben auf der Liste - und dann lange nichts", sagte der frühere Münchner Profi. Bei der deutschen Nationalmannschaft gilt der Münchner Erfolgscoach als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ende von dessen Amtszeit im Sommer. Flick hat beim FC Bayern eigentlich noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der deutsche Rekordmeister habe sich laut Matthäus auch schon mit einem Flick-Nachfolger beschäftigt. "Bayern München hat sich auch schon mit Nagelsmann ein bisschen unterhalten - auch über wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß", erklärte der Sky-Experte und enthüllte pikante Details.

Dass RB-Coach Nagelsmann im Falle eines Flick-Abgangs zum DFB zu den Kandidaten zählen würde, liegt bei seinen Fähigkeiten, seinen Arbeitsnachweisen in Leipzig und Hoffenheim und bei seiner bayrischen Herkunft auf der Hand. Nagelsmanns Vertrag mit dem Tabellenzweiten ist noch bis 2023 gültig. Eine Ausstiegsklausel, wie sie zuletzt der Gladbacher Trainer Marco Rose und Eintracht-Coach Adi Hütter nutzten, ist darin nicht enthalten. "Julian weiß, was er an uns hat. Wir haben die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet", sagte der Leipziger Sportdirektor Markus Krösche zuletzt bei Sky.