Matthäus: Pleite gegen Köln "typischer BVB-Ausrutscher" - für Lazio-Spiel aber sogar ein Vorteil

Borussia Dortmund geht am Mittwoch mit einer 1:2-Niederlage aus dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in sein nächstes Champions-League-Duell mit Lazio Rom (21 Uhr, Sky). Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben mit 1:3 gegen die Italiener verloren, und mit Blick auf die jüngste Köln-Pleite spricht wenig für einen BVB-Sieg in der Königsklasse. Lothar Matthäus zeigt sich allerdings optimistisch. "Vielleicht war die Pleite gegen Köln gar nicht so schlecht", erklärt der Sky-Experte in seiner wöchentlichen Kolumne.

