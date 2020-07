Matthäus erneuert Weltfußballer-Forderung: Bayern-Torjäger Lewandowski hätte es "total verdient“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern für einen aussichtsreichen und würdigen Kandidaten als Weltfußballer des Jahres. "Ob es für Lewandowski zum Weltfußballer-Titel reicht, werden wir sehen. Aber er hätte es nach dieser überragenden Saison total verdient“, sagte der Weltfußballer des Jahres 1991 in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Der 31 Jahre alte Pole sei "in jedem Wettbewerb der beste Torschütze. In der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League gibt es aktuell niemand erfolgreicheren vor dem Tor“, sagte Matthäus, der bereits nach dem Pokalsieg der Münchner in die gleiche Kerbe schlug.