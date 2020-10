Matthäus fordert ein Ende der DFB-Experimente von Bundestrainer Löw: "Würde mir Kopfschmerzen bereiten"

Mit dem 3:3 (1:2) in Köln gegen die Schweiz erlitt die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag den nächsten Rückschlag in der Nations League. Die personellen und taktischen Umstellungen von Joachim Löw griffen in Toni Kroos' 100. Länderspiel nicht. Der Bundestrainer wird in den drei ausstehenden Spielen des Jahres unter noch größerer öffentlicher Beobachtung stehen. Lothar Matthäus erneuerte seine Kritik nach dem Remis gegen die Schweiz jedenfalls.