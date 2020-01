Matthäus kritisiert FC Bayern wegen geplatztem Werner-Transfer und rät DFB-Trainer Löw zu Gosens

Laut Matthäus hätte man "mit dem flexibel einsertbaren Werner alle Probleme gelöst - und das für eine Ablösesumme von gerade einmal 25 Millionen Euro". Im Sommer hatte der FC Bayern von einem möglichen Transfer von Leipzig-Stürmer Timo Werner Abstand genommen, obwohl der Nationalspieler gerne zum deutschen Rekordmeister gewechselt wäre. Stattdessen verlängerte er seinen Vertrag beim Tabellenführer aus Sachsen bis 2023. In der letzten Saison spielte Werner jedoch nicht ansatzweise so stark, wie in der laufenden Spielzeit (18 Tore in 17 Ligaspielen). Aktuell fallen mit Top-Stürmer Robert Lewandowski (Leisten-OP), Kingsley Coman (Kapselverletzung) und Serge Gnabry (Achillessehnenprobleme) gleich drei Offensivspieler aus.