"Nur eine Frage der Zeit": Deshalb sieht Lothar Matthäus das DFB-Team vor einer "richtig guten" Zukunft

Das jüngste 6:0 der Nationalmannschaft gegen Armenien im zweiten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick ist für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein Signal. Der 60-Jährige sieht das DFB-Team auf einem guten Weg zurück in die Weltspitze, wie er in seiner "Sky"-Kolumne schreibt – vor allem weil er in Flick als Krisen-Manager vertraut.