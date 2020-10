Matthäus: Gladbach-Coach Rose bei Favre-Abgang "ganz oben" auf BVB-Liste

Marco Rose bei Borussia Dortmund statt bei Borussia Mönchengladbach ? Wenn es nach TV-Experte Lothar Matthäus geht, ist das gut vorstellbar. Vor dem Spiel der Gladbacher gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) lobte der Rekordnationalspieler bei Sky den ehemaligen Mainz-Profi für seine Arbeit. Rose habe bisher überall "Duftnoten hinterlassen – auch schon in Salzburg" , was ihn zu einem Top-Trainer mache. "Borussia Dortmund ist nochmal eine Nummer größer als die Gladbacher Borussia. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der BVB Favre abgibt, Rose auf der Liste ganz oben steht" , erklärte Matthäus.

Rose war unter der Woche in einem Bericht der Sport Bild mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Das hatte Fohlen-Sportdirektor Max Eberl als Respektlosigkeit gegenüber seiner Borussia aufgefasst, aber auch als Kompliment für die Klub-Arbeit gewertet. Neben Rose war außerdem sein Kollege und Kontrahent am Samstagabend, Julian Nagelsmann in dem Bericht als Favre-Nachfolger gehandelt worden, dessen Vertrag demnach eher nicht verlängert werden soll.