Matthäus über Rekord-Transfer Hernandez: "Wird bei Bayern München nicht froh"

Nur 28 Prozent gewonnene Zweikämpfe, Auswechslung nach einer Stunde: Lucas Hernandez erwischte beim Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) keinen guten Tag. Dabei hatte der Franzose von Trainer Hansi Flick eine seltene Chance in der Startelf bekommen, durfte an Stelle des zuletzt überragenden Alphonso Davies auf der linken Seite auflaufen. Das ging nur bedingt gut - was Sky-Experte Lothar Matthäus zu deutlicher Kritik am 24-Jährigen veranlasste.