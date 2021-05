Lothar Matthäus: Julian Nagelsmann braucht DFB-Pokalsieg vor Bayern-Wechsel nicht

Experte Lothar Matthäus betrachtet einen DFB-Pokalsieg mit RB Leipzig für Julian Nagelsmann vor dessen Start als Trainer des FC Bayern München nicht als Notwendigkeit. "Es wäre ein gutes Zeichen für den Trainer, das sorgt dafür, dass die Spieler ihn mehr achten. Auf der anderen Seite: Julian ist so ein guter Typ, er hat eine Top-Kommunikation - er kann Spieler auch ohne Titel auf der Visitenkarte einfangen", sagte Matthäus in einem Interview der Sport Bild.

"Seine Vita ist so beeindruckend, vom Jugendbereich in die Champions League. Das haben alle Spieler mitbekommen", sagte der 60-Jährige. Gleichwohl habe Nagelsmann in München sofort riesigen Druck. Nagelsmann müsse mit dem FC Bayern deutscher Meister werden. "Er ist aufgrund der vergangenen Erfolge dazu verdammt, kommt zudem als teuerster Trainer der Welt", sagte Matthäus.