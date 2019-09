Lothar Matthäus über Torwart-Debatte: Darum ist Neuer gegenüber ter Stegen im Vorteil

Matthäus: Fans hätten verstanden, wenn ter Stegen bei der WM im Tor gestanden hätte

Es sei verständlich, dass ter Stegen "nicht alles in sich hineinfressen" kann. "Das macht er wahrscheinlich seit eineinhalb Jahren. Ich denke so gut wie jeder Fußballfan würde es verstehen, wenn er von Jogi Löw einmal die Chance bekommen würde, in einem wirklich wichtigen Spiel von Anfang an im Tor zu stehen. Vor allem hätte es Fußball-Deutschland verstanden, wenn er nach der langen Verletzungspause von Manuel bei der WM 2018 im Tor gestanden hätte", meint Matthäus.

Die schwierigste Aufgabe haben jetzt allerdings weder ter Stegen noch Neuer zu bewältigen - sondern Löw. Der nicht als guter Löser von Personalkonflikten bekannte Bundestrainer steht vor dem nächsten Länderspiel - ausgerechnet wieder in Dortmund - vor einer Zwickmühle. Kommt ter Stegen im Test am 9. Oktober gegen Argentinien wie womöglich eigentlich geplant zum Einsatz, entsteht der Eindruck, er knicke vor dem Barca-Keeper ein. Spielt Neuer auch im elften Spiel in Serie, wäre das Signal an ter Stegen eindeutig. Ihm bliebe womöglich nur das sportlich unwichtigste EM-Qualifikationsspiel in Estland.