Matthäus rät Alaba zur Verlängerung beim FC Bayern: "Wertschätzung kann nirgendwo größer sein"

David Alaba und der FC Bayern - der Poker um eine Vertragsverlängerung des Österreichers beim deutschen Rekordmeister ist eines der wenigen Themen, die den Münchnern aktuell Sorgen bereiten. Noch immer hat man sich nicht geeinigt, ein ablösefreier Abgang am Ende der Saison droht, nachdem vor wenigen Tagen eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Beratern des Innenverteidigers und den Münchnern ohne Ergebnis blieb. Knackpunkt scheint weiter das Gehalt zu sein, das der Alaba-Seite bislang zu gering erscheint - zumindest im Vergleich zu den Münchner Topverdienern Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski.

Geht es nach Sky-Experte Lothar Matthäus, sollte Alaba jedoch schleunigst seine Unterschrift unter den angebotenen Fünfjahresvertrag der Münchner setzen. "Er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Sonntagmittag bei Sky 90: "Die Wertschätzung die er in München genießt, kann nirgendwo größer sein - bei den Verantwortlichen, bei den Fans. Und: Bei den Bayern spielt er zentral in der Innenverteidigung." Wenn Alaba zu einem Klub wie Real Madrid wechseln würde, wäre es hingegen nicht gesichert, dass der Österreicher auch auf seiner Lieblingsposition spiele, so Matthäus.