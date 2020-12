Matthäus rät Bundestrainer Joachim Löw: "... dann muss er aufhören und Konsequenzen ziehen"

Es waren bemerkenswerte Worte von Bundestrainer Joachim Löw am Montag auf seiner Pressekonferenz. " Ich habe mich sehr darüber geärgert , dass viele Dinge nach der ersten Pressemitteilung an die Öffentlichkeit geraten sind, von wem auch immer. Das hat mich maßlos enttäuscht . Das habe ich klar und deutlich gesagt und mich damit auch nicht einverstanden erklärt. Da waren Dinge, die so nicht in Ordnung waren", sagte Löw.

Für Matthäus ein Zeichen dafür, dass es auch in Zukunft nicht besser wird unter Löw. "Mir fehlt der Zusammenhalt beim DFB und das macht die Situation für Jogi Löw und auch für die Nationalmannschaft nicht einfacher. Das bekommen die Spieler mit. Ich habe immer gesagt, wenn Ruhe ist beim DFB oder in Klubs, dann stimmt auch die Leistung, dann stimmen die Ergebnisse", sagte er bei Sky. Ein gemeinsamer Weg fehlt aktuell beim DFB, deswegen glaube ich, dass beim DFB sich wieder etwas entwickeln muss. Wo man sagt, wir gehen gemeinsam diesen Weg.

DFB-Präsident Fritz Keller appelliert derweil an die Einheit im Verband. "Ich hatte bei der letzten Sitzung ein Appell an alle gerichtet, dass wir zusammenrücken müssen, dass wir hart miteinander diskutieren müssen", sagte Keller in einem Video auf der DFB-Internetseite. Jetzt hofft er, dass dieser Appell auch wirkt. "Wenn man sich dann zusammengerauft hat und gesagt hat: Das ist das Ergebnis, was wir zusammen haben. Dann gilt es gemeinsam, alles nach draußen zu vertreten", so Keller.