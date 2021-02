Matthäus, Schweinsteiger, Mertesacker: Die prominenten TV-Experten neben Uli Hoeneß

Am 25. März wird es in Duisburg nicht nur auf dem Rasen spannend: Denn Uli Hoeneß wird den Start der Nationalelf ins EM-Jahr und die Leistung von Bundestrainer Joachim Löw als neuer RTL-Experte bewerten. Und wer ist sonst noch so aktuell als Fußball-Experte am Mikro? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.