Lothar Matthäus schwärmt von Erling Haaland: "Noch nicht am Limit" – Terzic mit BVB auf gutem Weg

Beim Topspiel in Leipzig meldete sich Haaland nach seiner Muskelverletzung in der Startelf der Mannschaft von Trainer Edin Terzic zurück und führte sein Team mit zwei Toren prompt zum Sieg. Beim Rückblick auf die Leistung des 20 Jahre alten Norwegers geriet Matthäus ins schwärmen: "Das war absolute Weltklasse. Da war absolute Dynamik. Da war absolute Leidenschaft", befand Matthäus. "Und das habe ich in den Wochen vorher vermisst, wo sie gegen Köln zu Hause verloren haben, wo sie gegen Stuttgart zu Hause verloren haben."

Glänzende zweite Halbzeit: Die Gründe für den BVB-Sieg in Leipzig - Kampfansage von Emre Can

Auch wenn Haaland laut Matthäus jetzt schon in der Weltklasse angekommen ist – am Ende seiner Entwicklung sieht er ihn noch nicht: "Bisher ist er noch nicht am Limit. Ich glaube, dass er noch dazu lernt", so der ehemalige Weltfußballer. Er glaube, dass der BVB noch einige Jahre Freude am Stürmer haben wird, so Matthäus. "Aber eines Tages wird er bei einem der besten Vereine der Welt spielen", sagte er.