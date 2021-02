Lothar Matthäus über Flughafen-Ärger des FC Bayern: "War pure Schikane"

Das Flug-Theater des FC Bayern München zur Klub-WM nach Katar - Lothar Matthäus kann die Verägerung der Verantwortlichen nachvollziehen. Anzeige "Ich will es mal so sagen: Was da Freitagnacht passiert ist, war typisch deutsch. Kleinkariert und vielleicht einfach Anti-Bayern. Sportlich ist dieser Klub der Botschafter Nummer eins unseres Landes weltweit. Ich kann den großen Ärger von Rummenigge und Hoeneß absolut nachvollziehen", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne bei TV-Sender Sky.

Was war passiert? Die Deutsche Flugsicherung hatte dem Flugzeug mit dem FC Bayern an Bord wegen der Nachtflugbeschränkungen am Flughafen BER die Startfreigabe nicht erteilt. Deshalb konnten die Münchner nicht wie geplant direkt nach dem 1:0-Bundesligasieg bei Hertha BSC am Freitagabend nach Katar fliegen. Nach Angaben des für den BER zuständigen Brandenburger Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung erfolgte die Bitte um Startfreigabe für den Flug um 00.03 Uhr. Ab Mitternacht herrscht ein fünfstündiges Flugverbot. Sieben Stunden musste die Mannschaft anschließend im Flugzeug ausharren, bevor es dann über München (dort wurde die Crew gewechselt) nach Katar ging.

Die Verspätung sorgte bei Karl-Heinz Rummenige für Unverständnis. "Was da passiert ist, ist Slapstick und eine lächerliche Nummer, an der sich irgendeiner abgearbeitet hat, der jetzt hoffentlich zu Hause sitzt und mal drüber nachdenken sollte", sagte der Klubchef der Bild. "Das ist ein Skandal, eine Unverschämtheit, bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft wegen ein paar Minuten nicht starten zu lassen", polterte Ex-Präsident Uli Hoeneß im Bayrischen Rundfunk.

Matthäus: "Wäre mit keinem anderen Spitzenverein der Welt passiert"