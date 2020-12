Matthäus zur Weltfußballer-Wahl: Es kann nur Lewandowski sein - "Klarer als in vergangenen Jahren"

Der frühere Weltfußballer Lothar Matthäus sieht in Bayern-Torjäger Robert Lewandowski den großen Favoriten auf die Auszeichnung zum Weltfußballer 2020. "Es wäre ein Wunder, wenn es nicht er würde. Für mich kann es nur Robert Lewandowski sein" , sagte der deutsche Rekord-Nationalspieler am Donnerstag auf der Homepage des Weltverbandes FIFA über den Angreifer des deutschen Meisters und Champions-League-Siegers FC Bayern München.

"Er war nie so gut wie jetzt gerade. Es ist klarer als in den vergangenen Jahren", sagte Matthäus, der 1991 zum Weltfußballer gewählt wurde. Die Vergabe findet am 17. Dezember statt. Bis zum 9. Dezember können die Fans auf der FIFA-Homepage abstimmen. Daneben fließt auch die Wahl der Nationaltrainer, der jeweiligen Spielführer und eines Fachjournalisten der Länder in die Entscheidung ein.