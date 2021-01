Hamann adelt Schalke-Retter Hoppe: "Abschlüsse wie aus dem Lehrbuch" - Großes Lob von Kolasinac

Der Mann des Spiels selbst blieb nach dem Abpfiff eher still. In den 90 Minuten zuvor hatte Matthew Hoppe mit drei Toren entscheidend mitgeholfen, dass der FC Schalke 04 mit 4:0 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim gewann - und so den Tasmania-Negativrekord von 31 sieglosen Spielen in Folge gerade noch verhindern konnte. "Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, mir fehlen die Worte", sagte der 19 Jahre alte US-Amerikaner bei Sky.

