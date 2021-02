Auch bei Abstieg: Youngster Matthew Hoppe kündigt Verbleib bei Schalke 04 an

Der FC Schalke 04 kann auch im Falle eines Abstiegs aus der Bundesliga für die neue Saison mit Matthew Hoppe planen. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner betonte im Interview mit Sport1, den Königsblauen auch in der 2. Liga die Treue zu halten zu wollen. "Schalke hat mir eine Chance gegeben und auf mich gesetzt. Es ist unglaublich, dass ich hier in der Bundesliga spielen darf. Als (Sportvorstand, Anm. d. Redaktion) Jochen Schneider auf mich zukam, war sofort für mich klar, dass ich das mache", erklärte Hoppe, der einen Profivertrag bis 2023 unterschrieben hat. Dieser ist für beide Ligen gültig. "Ich bleibe auf Schalke - unabhängig von der Liga" , ergänzte der Kalifornier.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat Hoppe nach eigenen Aussagen noch nicht aufgegeben. "Wir befinden uns in einer schweren Ausgangslage, das wissen wir alle. Ich bin aber ein Optimist. Wieso sollten wir nicht daran glauben? Wir müssen langsam anfangen, eine Serie zu starten", bekräftigte der 19-Jährige, der in der laufenden Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte. Beim 4:0-Erfolg der Schalker gegen die TSG Hoffenheim, mit dem die Blau-Weißen die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin von 31 sieglosen Punktspielen in Serie verhinderten, war Hoppe mit drei Treffern der überragende Mann.