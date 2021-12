Nach Abschieds-Ankündigung von Ginter: Gladbach-Sportchef Eberl fordert "richtig gute Leistungen"

Am Dienstagabend kündigte Matthias Ginter via Instagram an, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern zu wollen. Der Nationalspieler möchte "nochmal einen anderen Weg" in seiner Karriere einschlagen. Auf Bild-Nachfrage hat sich inzwischen Gladbachs Sportchef Max Eberl zu der Entscheidung des 27-Jährigen geäußert: "Er muss nun richtig gute Leistungen bringen, um einen neuen Verein zu finden." Anzeige

Die Gefahr, dass sich Ginter aufgrund seines baldigen und ablösefreien Abschieds aus Mönchengladbach in der Rückrunde zurücknehmen wird, sieht der Manager nicht - mit Blick auf die Weltmeisterschaft im November 2022. "Er will bei der WM im Winter in Katar dabei sein, deshalb weiß er, dass er Vollgas geben muss", schlussfolgerte Eberl.

Ginters Versprechen an Gladbach: "Alles dafür geben, die noch möglichen Ziele zu erreichen"