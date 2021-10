Gladbach-Star Matthias Ginter über seinen Vertrag, Barcelona-Interesse und seine Rolle im DFB-Team

In der Abwehr von Bundesligist Borussia Mönchengladbach verrichtet Matthias Ginter souverän seinen Dienst. Zu einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist es jedoch noch nicht gekommen. Wie er damit umgeht und wie er das Unternehmen Nationalmannschaft unter Hansi Flick angeht, erzählt der 27-Jährige im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland vor dem Spiel der Gladbacher am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky). Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Ginter, war Borussias 1:0 über den BVB der benötigte Brustlöser? Matthias Ginter (27): Natürlich waren wir nicht wirklich zufrieden, vor allem mit der Punktausbeute der ersten drei Auswärtsspiele. Zu Hause, gegen die Bayern und Arminia Bielefeld, war es okay. Aber auswärts hatten wir uns viel mehr erhofft, gerade in Augsburg oder auch bei Union Berlin. Gegen Dortmund wollten wir jetzt unbedingt ein anderes Gesicht zeigen. Wir waren dann von der ersten Minute an viel giftiger und auch griffiger. Und ich glaube, dass jeder im Stadion das auch gespürt hat.

Warum fällt es so schwer, diese Giftigkeit auch gegen Teams wie Augsburg oder Union Berlin abzurufen? Tatsächlich sollte man erwarten, dass wirklich jeder diese Basics an jedem Spieltag abruft. In der Trainingswoche vor der Partie gegen Dortmund haben wir deshalb genau darauf auch den Schwerpunkt gelegt und darauf geachtet, dass jeder den einen, vielleicht entscheidenden Schritt mehr macht. Das war gegen den BVB gerade auch zu Beginn wichtig, als es noch elf gegen elf ging. Damit haben wir die richtigen Signale gesendet.

Leistungsträger neben Ihnen waren Denis Zakaria und Jonas Hofmann. Die beiden galten im Sommer, wie Sie auch, als Verkaufskandidaten. Wie schwer war und ist es, heute nicht zu wissen, wo man morgen spielt?

Ganz ehrlich, ich habe das in keiner Weise als Belastung empfunden. Ich hatte nach der EM zwar nur relativ kurz Urlaub, habe mir in dieser Zeit aber tatsächlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was nach den Ferien passieren könnte.

Passiert ist dann gar nichts. Sind Sie enttäuscht, dass der Klub noch nicht das Gespräch mit Ihnen gesucht hat? Ein Angebot für eine Vertragsverlängerung hat es in der Tat noch nicht gegeben, weil ich auch um die Schwierigkeiten weiß, die Corona für alle Vereine bedeutet. Borussia hatte im Vorgriff auf diese Saison bereits sehr viel Geld ausgegeben, dann aber nicht die Einnahmen erwirtschaften können, die ohne Corona vielleicht möglich gewesen wären. Also gilt es abzuwarten.

Haben Sie sich eine Deadline gesetzt? Nein, einen solchen Stichtag gibt es nicht. Ich bin in dieser Angelegenheit sehr entspannt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht erst Frühjahr oder gar Sommer ist, bis man Planungssicherheit hat. Wie die dann aussieht, wird man sehen. Grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, bei Borussia zu bleiben.

Es sollen selbst Topklubs wie der FC Barcelona an Ihnen interessiert gewesen sein. Wäre das aktuelle Barça für Sie noch ein Topverein? Ich maße mir nicht an, die aktuelle Situation bei Barça zu beurteilen. Letztlich mache ich mir darüber ohnehin keine Gedanken, weil ich mit dem Kopf voll und ganz bei Borussia eingespannt bin. Ich würde es als respektlos empfinden, bei Borussia Mönchengladbach zu spielen und das „Fohlen“-Trikot zu tragen, gleichzeitig aber über andere Vereine zu spekulieren. Im Übrigen ist es völlig egal, wie die Situation in Barcelona ist – ich denke, dass es mir nicht zusteht, über einen so großen Klub wie Barça abwertend zu sprechen.