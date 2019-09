Matthias Ginter verletzt: DFB-Verteidiger gegen Nordirland ausgewechselt

Der nächste Ausfall bei der deutschen Nationalmannschaft: Nach Nico Schulz ( Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel ) und Ilkay Gündogan ( Magen-Darm-Grippe ) hat es nun auch Matthias Ginter erwischt. Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach verletzte sich beim EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Belfast ( hier im Liveticker ) gegen Ende der ersten Halbzeit bei einem Sturz auf den Rasen und musste ausgewechselt werden. Für ihn brachte Bundestrainer Joachim Löw den zuvor vielgescholtenen Leverkusener Jonathan Tah ins Spiel.

Bericht: Schwere Rippenprellung bei Matthias Ginter

Was war passiert? Der Nordire Stuart Dallas schlägt eine flache Hereingabe von rechts in den Strafraum, wo Conor Washington am kurzen Pfosten knapp hinter Ginter den Ball verpasst. Der Gladbacher stürzt bei dieser Aktion unglücklich auf den Boden. Ginter steht zwar zwischenzeitlich wieder auf - doch nach dem Ende des Offensiv-Spielzugs der Nordiren lässt sich der Verteidiger wieder auf den Rasen fallen. Er muss ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus. Wie der DFB während des Spiel via Twitter bestätigte, zog sich Ginter beim Sturz eine Rippenprellung zu. Eine weitere Diagnostik soll folgen.