Gladbach-Manager Eberl reagiert auf Bayern-Gerüchte um Ginter und Hofmann: "Kein konkretes Angebot"

Borussia Mönchengladbach hat mit demonstrativer Gelassenheit auf Berichte über ein etwaiges Interesse des FC Bayern an den beiden Nationalspielern Jonas Hofmann und Matthias Ginter reagiert. "Ich lese auch täglich die neuen Gerüchte, und es ist viel Unruhe da. Aber es gibt bei keinem unserer Spieler einen unveränderten Stand. Es gibt kein konkretes Angebot für einen Spieler. Daher glaube ich nicht, dass noch viel passieren wird", sagte Manager Max Eberl am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Union Berlin. Anzeige

Eberl weiter: "Im April hieß es, dass uns acht Spieler verlassen werden. Jetzt ist Ende August, und keiner von ihnen ist weg. Und wenn wir es nächste Woche geschafft haben, den Kader komplett zusammenzuhalten, haben wir eine sehr gute Ausgangslage." Das Transferfenster in Deutschland schließt am kommenden Dienstag. Neben Hofmann und Ginter waren in den vergangenen Wochen vor allem Denis Zakaria und Marcus Thuram als Kandidaten für einen Abschied von der Borussia in diesem Sommer gehandelt worden.