Ginter über Gladbach-Abschied: "Wenn Rose unser Trainer geblieben wäre, wäre es wohl nicht so gekommen"

Am Samstag wird Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Nach fünf Jahren verlässt der Verteidiger den Klub und wechselt ablösefrei zurück zum SC Freiburg , wo er zu Beginn seiner Karriere zum Profi reifte. Der Abschied aus Gladbach verlief allerdings nicht ohne Störgeräusche. Nachdem seine sportliche Zukunft nun geklärt ist, hat der 28-Jährige in dem Fan-Podcast "MitGeredet" ausführlich über die gescheiterte Vertragsverlängerung gesprochen und seine Sicht der Dinge erklärt.

Dass er sich zuvor nie geäußert habe, liege daran, dass er "keine Unruhe stiften" wollte: "Das war schon so die härteste Zeit, da man sich nicht wehren konnte. Ich wollte eben auch Ruhe im Verein und keine Interviews, in denen geschossen wird, denn das bringt ja auch ehrlicherweise nichts. Da hat man sich schon etwas hilflos gefühlt, aber das gehört wahrscheinlich auch zum Profi-Fußball dazu", so der Abwehrspieler.

Gladbach wollte zunächst mit Ginter verlängern

In diesem sei klar kommuniziert worden, dass man in Zukunft auf ihn als Führungsspieler im Team setze und langfristig plane. "In dem Moment habe ich gedacht: ‚Wie geil ist das denn?‘ Für mich gab's in dem Moment nichts besseres", so der Nationalspieler.