Wegen Ausbootung von Matthias Ginter: Gladbach-Trainer Hütter und Matthäus liefern sich Wortgefecht

Matthäus wollte dies so nicht stehen lassen und startete ein weiteres Plädoyer für den Nationalspieler, der kurz vor dem Jahreswechsel angekündigt hatte, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei der Borussia nicht verlängern werde . "Ginter hat sich nichts zu schulden kommen lassen und beim Sieg gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht", meinte der Sky-Experte und kritisierte, dass Tony Jantschke in der Startelf und der junge Jordan Beyer als Einwechselspieler den Vorzug erhalten hatten. "Gladbach steckt im Abstiegskampf. Da muss ich die besten Spieler spielen lassen. Außer man hat klar die Ansage: Die Spieler verlassen uns am Ende der Saison, also bauen wir schon für die Zukunft auf. Aber mir ist die Gegenwart wichtiger - auch als Fan von Borussia Mönchengladbach."

Einmal in Fahrt legte der 60-Jährige nach: "Er ist einer des besten Innenverteidiger in Deutschland und nicht umsonst bei Hansi Flick dabei. Deswegen müssen wir uns schon die Frage stellen: Was ist das Ziel mit Ginter in den kommenden Wochen und Monaten? Will man ihn auf der Bank verhungern lassen oder kann Gladbach ihn noch gebrauchen? Ich hoffe: Ja." Hütter lauschte und startete die nächste Replik. "Ich nehme das gerne auf. Wir haben auch in vier Spielen 17 Tore bekommen, wo er gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Ihr macht euch das meiner Meinung nach viel zu einfach", sagte der Österreicher, der den bereits jetzt als Ginter-Nachfolger verpflichteten Marvin Friedrich in die Anfangsformation gestellt hatte.